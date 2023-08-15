　【男子】◇１年生▽準決勝　旭教大付属２―１東明、広陵２―０神楽▽決勝　広陵２―０旭教大付属◇２年生▽準決勝　旭教大付属２―１神楽、広陵２―０光陽▽決勝　旭教大付属２―０広陵　
　【女子】◇１年生▽準決勝　神楽２―０東陽、東明２―０中央▽決勝　神楽２―１東明◇２年生▽準決勝　明星２―１神楽、広陵２―０永山南▽決勝　広陵２―０明星