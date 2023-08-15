　北門５―０留萌、上富良野７―０六合、北星５―３中富良野、名寄ＳＣ４―０アインス２ｎｄ、東光・東陽２―１中央、神楽１―０富良野、明星３―１たかとんび、永山南５―１増毛、神居東・忠和３―３留萌、たかとんび３―０神楽、富良野３―０明星、緑が丘２ｎｄ７―１六合、アインス２ｎｄ３―１旭教大付属