　【男子】▽ダブルス　①菅原彪吾・杉原瑠緯（旭明成）②細川・佐々木（旭実）③大石・米沢（旭実）③小野・長尾（旭東）⑤下崎・岡本（旭実）⑤中川・中島（旭工）⑤鬼頭・中島（旭実）⑤伊藤・野瀬（旭実）▽シングルス　①達野清（旭工）②中川（旭工）③野瀬（旭実）③大石（旭実）⑤長尾（旭実）⑤杉原（旭明成）⑤松山（旭東）⑤伊藤（旭実）
　【女子】▽ダブルス　①山田玲華・内藤鈴（旭実）②荒井・高松（旭東）③田中・神谷（旭実）③杉林・鈴木（旭実）⑤佐藤・倉内（旭北）⑤斎藤・堀江（旭実）⑤本間・後藤（旭東）⑤伊藤・今井（旭北）▽シングルス　①田中芽依（旭実）②神谷（旭実）③杉林（旭実）③山田（旭実）⑤星（旭商）⑤内藤（旭実）⑤鈴木（旭実）⑤福本（旭明成）