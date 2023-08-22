　◇Ａブロック決勝トーナメント▽１回戦　ビータＡ２―１東光、リベルタ４―２増毛、ビアンコネロＦＣ７―０北鎮、グリンベアボーイズ３―０末広北▽準決勝　ビータＡ２―０リベルタ、ビアンコネロＦＣ８―０グリンベアボーイズ▽決勝　ビアンコネロＦＣ４―０ビータＡ
　◇Ｂブロック決勝トーナメント▽１回戦　陵雲Ｔ２―１ふらのＵ１１、ウイングス２―０忠和、コンサドーレ東川１１―０永山南、アストロＡ２―０トロンコ▽準決勝　陵雲Ｔ２―０ウイングス、アストロＡ２―０コンサドーレ東川▽決勝　アストロＡ２―０陵雲Ｔ