【男子】▽一般 ①夏井坂至恩（地方会員）②竹内（スウィング！スウィング！）③十河（あーる３０）③今井陽（旭龍谷高）▽４５歳以上 ①武田芳昌（日本製紙）②小林（スウィング！スウィング！）③篠川（スウィング！スウィング！）③下崎（テニス・ラボ）

【女子】▽一般 ①坂田もも（ＨＴＡ）②上村（宮の森）③斉藤（ＰＴＴ）③吉田（ジョイ）▽４５歳以上 ①森春代（エルバッハ）②長橋（ジョイ）③青山（モカ）③佐藤（スギムラ）