　◇優勝決定戦▽Ａ級決勝　旭川ホームストーリー４―３旭川コンバット
　◇優勝決定戦▽Ｂ級１回戦　スラッカーズ４―１旭川レインディアーズ▽決勝　スラッカーズ５―１アレックス
　◇優勝決定戦▽Ｃ級１回戦　常夏ドナルドチャンプス６―１ザナドゥ▽決勝　常夏ドナルドチャンプス８―２あぶさんず