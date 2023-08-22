　▽１回戦　ニューヤンキース６―５旭川市消防署野球クラブ、アサヒカワＳＮＥＳ１０―１石田兼松八興建設、旭川ガス８―３比布町役場、旭川ホームストーリー５―２旭川教員野球クラブ、クロスライン　不戦勝　ドリームナイン旭川、上川町役場　不戦勝　ツルハ旭川▽２回戦　シャネルズ７―０ニューヤンキース、アサヒカワＳＮＥＳ３―２旭川ガス、旭川ホームストーリー２―１クロスライン、上川町役場１３―１旭川クラブ▽準決勝　シャネルズ８―１アサヒカワＳＮＥＳ、旭川ホームストーリー９―７上川町役場▽決勝　旭川ホームストーリー２―０シャネルズ