▽１回戦 ニューヤンキース６―５旭川市消防署野球クラブ、アサヒカワＳＮＥＳ１０―１石田兼松八興建設、旭川ガス８―３比布町役場、旭川ホームストーリー５―２旭川教員野球クラブ、クロスライン 不戦勝 ドリームナイン旭川、上川町役場 不戦勝 ツルハ旭川▽２回戦 シャネルズ７―０ニューヤンキース、アサヒカワＳＮＥＳ３―２旭川ガス、旭川ホームストーリー２―１クロスライン、上川町役場１３―１旭川クラブ▽準決勝 シャネルズ８―１アサヒカワＳＮＥＳ、旭川ホームストーリー９―７上川町役場▽決勝 旭川ホームストーリー２―０シャネルズ