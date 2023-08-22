　▽１回戦　東明９―１旭教大付属、愛宕１５―４神楽、永山南５―２光陽、六合・啓北１３―０北門、広陵　不戦勝　春光台、緑が丘５―４明星、旭川・東陽１３―２神居・忠和、中央・東光１７―０永山▽２回戦　東明１４―４愛宕、六合・啓北９―３永山南、緑が丘６―５広陵、中央・東光１０―０旭川・東陽▽東明５―２六合・啓北、緑が丘４―３中央・東光