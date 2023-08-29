◇団体 ①ピアノ（ときわ公園）②緑が丘ハーブ（緑が丘）③フェルパス（緑が丘南）④密伝寺Ａ（豊岡）⑤神居サンフラワー（神居中央）⑥密伝寺Ｂ（豊岡）◇個人▽子供 ①池田結泉（豊岡）②佐藤可蓮（緑が丘南）③今田舞衣（ときわ公園）▽大人 ①今田真美（ときわ公園）②蜂谷良子（豊岡）③尾崎萌（ときわ公園）◇ＮＨＫ特別賞▽小人 遠藤奏（緑が丘南）、山口夕璃（緑が丘南）、田中和久（神居中央）、東海林よう子（豊岡）▽大人 下山照恵（神居東）、東海林圭子（豊岡）、馬場眞利子（緑が丘東）、中村利恵（緑が丘）、太田文子（神居中央）、高井登美枝（豊岡）◇大会長特別賞 若林友子（神居東）◇旭川市スポーツ協会長特別賞 横山勘二（緑が丘東
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2023/08/29
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