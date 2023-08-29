【男女混合】◇団体 ①北柔会道場②旭川中央道場③末広北柔道場Ａ◇個人▽幼児 ①成田航世（末広北）②福井（北柔会）③佐藤（北柔会）③山田（旭川中央）

【男子】◇個人・小学生▽１年 ①福井一登（北柔会）②熊谷（末広北）③米田（末広北）③山口（末広北）▽２年 ①石坂勇人（北柔会）②桒田（渡辺道場）③坂本（北柔会）③永関（北柔会）▽３年 ①高崎海音（北柔会）②中田（旭龍谷クラブ）③山本（末広北）③斎藤（旭川中央）▽４年 ①坂本大晃（北柔会）②成田（末広北）③福士（末広北）③阿部（東旭川）▽５年 ①錦川陽生（旭川中央）②山口琉（末広北）③山口稜（末広北）③土居（東旭川）▽６年 ①鈴木敢大（旭川中央）②葛西（旭龍谷クラブ）③宗像（東旭川）③内山（東旭川）

【女子】◇個人・小学生▽１・２年 ①菅原ゆうか（北柔会）②山田（旭川中央）③川村（旭川中央）③呉（旭川中央）▽３・４年 ①小林凉帆（末広北）②菅野（東旭川）③大串（末広北）③小竹（東旭川）▽５・６年 ①桑辺あかり（北柔会）②瀬部（北柔会）③中尾（旭川中央）③森脇（末広北）