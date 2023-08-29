　【男子】▽シングルス　①浦崎陽（翔くんとゆかいな仲間達）②林（エレッズ旭川）③山田（旭実高）③久保（陵雲クラブ）
　【女子】▽シングルス　①中田美聖（エレッズ旭川）②入沢（翔くんとゆかいな仲間達）③木下（旭教大）③伊藤菜（エレッズ旭川）