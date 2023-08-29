【男子】 ▽１００㍍ ①石田正龍（旭志峯）②舛田（旭志峯）③森山（旭北）▽２００㍍ ①森山塁生（旭北）②佐藤（旭志峯）③知野（旭商）▽４００㍍ ①荒木関貫太（旭志峯）②ナイト（旭実）③田中（旭志峯）▽８００㍍ ①三上雄輝（留萌）②吉田（旭実）③青柳（旭龍谷）▽１５００㍍ ①青柳敬太（旭龍谷）②前畑（旭東）③佐藤（旭北）▽５０００㍍ ①後藤凌成（旭工）②佐藤（旭北）③松家（旭西）▽５０００㍍競歩 ①太田康乃（旭志峯）②西野（留萌）▽１１０㍍障害 ①阪本尚太郎（旭南）②金田一（旭志峯）③岩本（旭永嶺）▽４００㍍障害 ①阿部翼（旭志峯）②荒木関（旭志峯）③阪本（旭南）▽３０００㍍障害 ①平山禄三郎（旭東）②後藤（旭工）③松家（旭西）▽４００㍍リレー ①旭志峯②旭龍谷③旭北▽１６００㍍リレー ①旭志峯②旭実③旭北▽走り高跳び ①河原朋夢（富良野）②井上（旭志峯）③渡辺（旭東）③山形（富良野緑峰）③瀬戸（旭西）▽走り幅跳び ①中瀬遥（旭志峯）②山岸（旭志峯）③合田（旭東）▽棒高跳び ①田中倖仁（旭龍谷）▽三段跳び ①大森悠斗（旭志峯）②佐藤（旭志峯）③合田（旭東）▽砲丸投げ ①木幡悠月（旭志峯）②森川（旭東）③加藤（旭工）▽円盤投げ ①遠藤琥珀（羽幌）②木幡（旭志峯）③戸来（羽幌）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌）５０㍍６３＝大会新②笹原（旭農）③鈴木（羽幌）▽やり投げ ①河原朋夢（富良野）②益田（羽幌）③辰巳（上川）

【女子】▽１００㍍ ①丸山彩華（旭志峯）②瓢子（旭龍谷）③堀（旭龍谷）▽２００㍍ ①菊地妃華（旭志峯）②山本（旭志峯）③瓢子（旭龍谷）▽４００㍍ ①田野葵（旭志峯）５７秒１７＝大会新②菊地（旭志峯）③鈴木（旭龍谷）▽８００㍍ ①船奥千代（旭龍谷）②高橋（旭龍谷）③戸田（富良野緑峰）▽１５００㍍ ①松原こころ（旭龍谷）②河合（旭龍谷）③岩戸（旭北）▽３０００㍍ ①藤田柚希（旭龍谷）②大沼（旭龍谷）③岩戸（旭北）▽１００㍍障害 ①丸山彩華（旭志峯）１５秒０９＝大会新②原田（旭東）③北村（富良野）▽４００㍍障害 ①和泉蓮那（旭志峯）②二階堂（旭志峯）③長谷川（旭実）▽５０００㍍競歩 ①早川瑞嬉（旭東）②高橋（旭西）▽４００㍍リレー ①旭志峯（田野葵、丸山彩華、菊地妃華、山本黛花）４７秒６５＝大会新②旭龍谷③留萌▽１６００㍍リレー ①旭志峯（田野葵、菊地妃華、木村愛子、山本黛花）３分５２秒９７＝大会新②旭龍谷③旭西▽棒高跳び ①岸菜月（旭龍谷）３㍍１０＝大会新▽走り高跳び ①畠山紅杏（旭志峯）②畠山瑚（旭志峯）▽走り幅跳び ①松本優那（旭志峯）②入山（旭龍谷）③木村（旭志峯） ▽三段跳び ①和泉蓮那（旭志峯）②丹羽（旭龍谷）③入山（旭龍谷）▽砲丸投げ ①大田穂乃華（旭農）②落合（旭志峯）③安藤（旭西）▽円盤投げ ①落合夢（旭志峯）②伊藤（旭永嶺）③白田（旭商）▽ハンマー投げ ①関口詩乃（旭東）②沖沢（旭志峯）③佐藤（上川）▽やり投げ ①大丸瑚乃果（上川）②対馬（上川）③伊藤（旭永嶺）