【男子】◇小学生▽１００㍍ ①堀畑磨雄（旭川ＡＣ）②中園（旭川ＡＣ）③平井（旭川ＡＣ）▽８００㍍ ①長浜陸（龍谷ＡＣ）②間宮（東光スポーツ少年団）③藤原（神居東陸上少年団）▽１５００㍍ ①佐藤颯音（東光スポーツ少年団）②吉原（旭川ＴＲＣ）③磯谷（旭川ＡＣ）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ―Ａ②龍谷ＡＣ③神居東陸上少年団▽走り幅跳び ①中園未那斗（旭川ＡＣ）②平井（旭川ＡＣ）③坂脇（愛宕ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①吉原悠人（旭川ＴＲＣ）②佐々木（神居東陸上少年団）③対馬（上川）

◇中学生▽１年１００㍍ ①並河創太（神居東）②吉田（上富良野）③岸田（旭川ＡＣ）▽２年１００㍍ ①吉田祈空（東神楽）②熊谷（旭川ＡＣ）③辰巳（枝幸陸上クラブ）▽３年１００㍍ ①榊琢見（富良野東）②高橋（富良野東）③毛内（留萌）▽２００㍍１組 ①上堀倖椰（緑が丘）②吉田（上川）③菅（旭川ＡＣ）▽同２組 ①辰巳航誠（枝幸陸上クラブ）②久場（広陵）③水木（旭川ＡＣ）▽４００㍍ ①国井空大（緑が丘）②向山（ふらのジュニア陸上クラブ）③朝日（緑が丘）▽８００㍍ ①泉圭輔（神居東）②岡元（旭川ＡＣ）③小林（ふらのジュニア陸上クラブ）▽１５００㍍ ①泉圭輔（神居東）②小畑（東神楽）③二階堂（東神楽）▽３０００㍍ ①小畑瑞貴（東神楽）②村上（緑が丘）③工藤（神居東）▽３年３０００㍍ ①佐藤来紀（東神楽）②八代（神居東）③川村（東神楽）▽１年１００㍍障害 ①村上雄琉（神居東）１６秒９４＝大会新②伊藤（旭川ＡＣ）▽１１０㍍障害 ①佐藤昊（東神楽）②桜田（上富良野）③斎藤（広陵）▽１１０㍍ジュニア障害 ①日比生温（緑が丘）▽４００㍍リレー ①旭川ＡＣ―Ａ②神居東③上富良野▽棒高跳び ①吉村武翔（広陵）▽走り高跳び ①西尾柊哉（東鷹栖）②斎藤（広陵）③佐藤（神居東）▽走り幅跳び ①並河創太（神居東）②松崎（東鷹栖）③阿部（上川）▽３年走り幅跳び ①対馬啓太（東神楽）②日比生（緑が丘）③武藤（東鷹栖）▽円盤投げ ①加藤颯（上富良野）②遠藤（羽幌）③平間（東鷹栖）▽砲丸投げ ①東谷依歩樹（富良野東）②平間（東鷹栖）③遠藤（羽幌）▽３年砲丸投げ ①加藤颯（上富良野）②桂田（緑が丘）▽ジャベリックスロー ①杉村光（ふらのジュニア陸上クラブ）②榊（富良野東）③高橋（富良野東）

【女子】◇小学生▽１００㍍ ①石田迦子（愛宕ＡＣ）②石川（旭川ＴＲＣ）③金井（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①石川葉織（旭川ＴＲＣ）②斉藤（旭川ＴＲＣ）③越野（神居東陸上少年団）▽４００㍍リレー ①愛宕ＡＣ―Ａ②旭川ＡＣ③なよろＪＡＣ▽走り高跳び ①渡部夏音（愛宕ＡＣ）②山沢（愛宕ＡＣ）③杉野（なよろＪＡＣ）▽走り幅跳び ①石田迦子（愛宕ＡＣ）４㍍６２＝大会新②荒木（北鎮）③佐藤（龍谷ＡＣ）▽砲丸投げ ①山中生吹（愛宕ＡＣ）②渡部（愛宕ＡＣ）③武部（旭川ＡＣ）▽ジャベリックボール投げ ①新名乃々花（旭川ＡＣ）４３㍍４７＝大会新②高橋（旭川ＡＣ）③斉藤（旭川ＡＣ）

◇中学生▽１年１００㍍ ①大月美優（龍谷ＡＣ）②山崎（龍谷ＡＣ）③牧野（旭川ＡＣ）▽２年１００㍍ ①竹内美羽（旭川ＡＣ）②菅（旭川ＡＣ）③中山（上富良野）▽３年１００㍍ ①塚越美琶（士別ＡＣ）②菊地（士別ＡＣ）③三浦（緑が丘）▽２００㍍ ①菅心海（旭川ＡＣ）②松本（東神楽）③山崎（龍谷ＡＣ）▽８００㍍ ①石川蛍莉（東神楽）②阿部（龍谷ＡＣ）③北川（龍谷ＡＣ）▽１５００㍍ ①石川蛍莉（東神楽）②阿部（龍谷ＡＣ）③金津（東明）▽３０００㍍ ①朝倉萌衣（上富良野）②岸本（緑が丘）③高嶋（旭川ＡＣ）▽１００㍍障害 ①大月美優（龍谷ＡＣ）②三好（永山）③熊川（ふらのジュニア陸上クラブ）▽１００㍍ヤング障害 ①玉木陽奈（緑が丘）▽４００㍍リレー ①龍谷ＡＣ②旭川ＡＣ③緑が丘▽走り高跳び ①佐伯恵芽（緑が丘）②佐藤（士別朝日）③立花（なよろＪＡＣ）▽３年走り高跳び ①渡辺菜瑚（永山）②渡辺凜（永山）▽棒高跳び ①旭ひかり（道北陸協）２㍍００＝大会新②森下心咲（広陵）１㍍９０＝大会新▽走り幅跳び ①竹内美羽（旭川ＡＣ）②安田（士別ＡＣ）③野田坂（緑が丘）▽３年走り幅跳び ①塚越美琶（士別ＡＣ）②茂利（上川）③大槻（広陵）▽砲丸投げ ①丹羽咲空（東鷹栖）②鳥井（東鷹栖）③小山内（東神楽）▽３年砲丸投げ ①小川結子（緑が丘）②森（緑が丘）▽円盤投げ ①小川結子（緑が丘）②森（緑が丘）③小山内（東神楽）▽ジャベリックスロー ①丹羽咲空（東鷹栖）②石黒（旭川ＡＣ）③栗林（羽幌）

◇最優秀選手賞▽小学男子 中園未那斗（旭川ＡＣ）▽同女子 石田迦子（愛宕ＡＣ）▽中学男子 泉圭輔（神居東）▽同女子 石川蛍莉（東神楽）