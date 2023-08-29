【男子】▽一般 ①山田雄嗣・樋口広太郎（ジョイ）②関沢・秋元（あんこぼーる・あーる３０）③平島・寺林（あーる３０・稚内テニス協会）③下崎・氏家（テニス・ラボ・あーる３０）

【女子】▽一般 ①寺林詩織・坪崎来実（ゼブラ）②秋元・舘岡（★Ｍｏｎｓｔａｒｇｅ・ＡＭＵ・ＯＧ）③坂田・片山（ＨＴＡ）③上村・高沢（宮の森・日本製紙）▽４５歳以上 ①笠原明美・今田美保（ヴェリー・ベリー・モカ）②青山・伊藤（モカ・ゼブラ）③立花・小野（ＡＣＬ・モカ）③小松田・松浦（ジョイ・ＤＺＴＢＮ）