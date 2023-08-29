　【男子】▽Ａ級　①白戸直・狩野匡裕②野村・松本▽Ｂ級　①今田英男・豊島拓男②川口・上杉▽Ｃ級　①苅田佳範・後藤純児②三浦・水野
　【女子】▽Ａ級　①荒井康子・山岸真紀②吉田・小林▽Ｂ級　①舟根薫・浜口啓子②石川・工藤▽Ｃ級　①中村梨沙・岩崎優加②長野・永草