①横島哲雄・高橋紀代子②上平国男・渡瀬洋子③八重樫伸夫・蓬田静子④稲垣泰・佐々木靜枝⑤野間井健夫・武田富志子⑥斉藤義博・小林千鶴子⑦寺越栄一・橋本隆子⑧潟端正利・新田民恵⑨平野文昭・平野ふじ子⑩岩原和義・阿曽和枝