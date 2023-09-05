　【男女混合】▽小学生低学年　①恵庭剣道連盟②平取義経剣心会③永山西剣道クラブ③比布Ａ▽同高学年
　①三石翔武館②札幌札苗剣心会Ａ③札幌月寒剣道③札幌清田平岡剣道会
　【男子】▽中学生　①東光道場Ａ②札幌若草スポーツ少年剣道部Ａ③恵庭恵明中Ａ③永山西・誠心館
　【女子】▽中学生　①新十津川尚武会②恵庭恵明中③旭川剣道連盟Ａ③旭川剣道連盟Ｂ