【男女混合】▽小学生低学年 ①恵庭剣道連盟②平取義経剣心会③永山西剣道クラブ③比布Ａ▽同高学年

①三石翔武館②札幌札苗剣心会Ａ③札幌月寒剣道③札幌清田平岡剣道会

【男子】▽中学生 ①東光道場Ａ②札幌若草スポーツ少年剣道部Ａ③恵庭恵明中Ａ③永山西・誠心館

【女子】▽中学生 ①新十津川尚武会②恵庭恵明中③旭川剣道連盟Ａ③旭川剣道連盟Ｂ