【男子】▽１回戦 近文４１―３０忠和、愛宕４９―１２旭川第三▽２回戦 札幌発寒東５７―１８近文、西御料地４６―４４神居東、美瑛５０―２４緑が丘、愛宕７１―６稚内アルピナ▽準決勝 札幌発寒東５１―３４西御料地、愛宕５２―４１美瑛▽決勝 愛宕６０―３１札幌発寒東▽３位決定戦 西御料地６２―２９美瑛
【女子】▽１回戦 向陵４１―１２美瑛、東神楽３７―３５東川▽２回戦 向陵３８―３６札幌西白石、千代田４４―２９近文、当麻３０―２０神居東、稚内アルピナ４５―１６東神楽▽準決勝 千代田５７―３０向陵、当麻３７―２９稚内アルピナ▽決勝 当麻４２―２６千代田▽３位決定戦 稚内アルピナ４４―２２向陵
◆ミニバスケットボール 第４回Ｋ・Ｋカップ大会（８月１９、２０日・道北アークス大雪アリーナ）
2023/09/05
【男子】▽１回戦 近文４１―３０忠和、愛宕４９―１２旭川第三▽２回戦 札幌発寒東５７―１８近文、西御料地４６―４４神居東、美瑛５０―２４緑が丘、愛宕７１―６稚内アルピナ▽準決勝 札幌発寒東５１―３４西御料地、愛宕５２―４１美瑛▽決勝 愛宕６０―３１札幌発寒東▽３位決定戦 西御料地６２―２９美瑛
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