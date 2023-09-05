　【男女混合】▽であい　①東川アルメリア▽４０歳未満　①湧別オホールクニキ②北見ハッカ③旭川スクラッチ▽４０歳以上　①たかすホーネスト②旭川東クラブＣ▽６０歳以上　①岩見沢Ｎｅｘｕｓ②旭川東クラブＡ③札幌カラット