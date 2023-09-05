　【男子】▽Ａ級　①旭実クラブＡ②旭実クラブＢ③チーム鳥忠③ＹＤＫ▽Ｂ級　①大成クラブＢ②ＡＧＣ③北電クラブ③ＹＹクラブ▽Ｃ級　①当麻クラブ②暁クラブＤ③暁クラブＥ③暁クラブＣ
　【女子】▽Ａ級　①ＹＤＫ②ウィズ旭川③旭明成高Ｂ③大成クラブＡ▽Ｂ級　①旭川女子クラブＡ②のんびりクラブ③永山中３年③大成クラブＢ▽Ｃ級　①光陽中②東旭川クラブ③神楽中Ａ③ＧＯＧＯクラブ