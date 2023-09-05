【男子】▽準々決勝 松谷・松田（東光）３―０山本・松本（旭教大付属）、早川・野田（東陽）３―０加藤・栗谷川（光陽）、大橋・大西（神楽）３―１海馬・乙部（光陽）、中村・工藤（旭教大付属）３―１細川・堀（広陵）▽準決勝 松谷・松田３―１早川・野田、大橋・大西３―１中村・工藤▽決勝 松谷・松田３―１大橋・大西
【女子】▽準々決勝 高橋・今井（明星）３―１服部胡・岸本（広陵）、佐久間・服部佑（広陵）３―１奥山結・小野（永山南）、高松・目黒（広陵）３―０菊池優・田村（啓北）、山・松山（明星）３―０菊池咲・中岡（神居）▽準決勝 高橋・今井３―１佐久間・服部佑、山・松山３―０高松・目黒▽決勝 山・松山 棄権 高橋・今井
◆ソフトテニス 第４９回ルーセント杯中学選手権大会（２日・花咲コート）
2023/09/05
【男子】▽準々決勝 松谷・松田（東光）３―０山本・松本（旭教大付属）、早川・野田（東陽）３―０加藤・栗谷川（光陽）、大橋・大西（神楽）３―１海馬・乙部（光陽）、中村・工藤（旭教大付属）３―１細川・堀（広陵）▽準決勝 松谷・松田３―１早川・野田、大橋・大西３―１中村・工藤▽決勝 松谷・松田３―１大橋・大西
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