　▽準決勝　オホーツクブルーエンジェルス（北見支部）８―７旭川ガールズ（旭川支部）、釧路アクアガールズ（釧路支部）１１―２とかちスマイルレインボー（十勝支部）▽決勝　オホーツクブルーエンジェルス９―７釧路アクアガールズ　▽３位決定戦　旭川ガールズ１４―４とかちスマイルレインボー