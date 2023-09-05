【男子】▽４年生以下 ①村上瑛太・安藤魁人（比布町ソフトテニス少年団）②松田・久保（ＡＳＪ・カント・レラジュニアクラブ）▽５・６年生 ①駒津力柊・須賀心護（名寄ピヤシリソフトテニス少年団・和寒ソフトテニス少年団）②南・小幡（名寄ピヤシリソフトテニス少年団）③畑山・片桐（北見ソフトテニス少年団）

【女子】▽４年生以下 ①和田紗来・南部桜（名寄ピヤシリソフトテニス少年団）②鳩沢・大泉（比布町ソフトテニス少年団）③岡崎・宮脇（北見ソフトテニス少年団）③佐藤・稲場（比布町ソフトテニス少年団）▽５・６年生 ①勝見友音・勝見萌衣（比布町ソフトテニス少年団）②吉田・三宮（美唄ソフトテニス少年団）③片桐・久保（北見ソフトテニス少年団・カント・レラジュニアクラブ）③前谷・上田（北見ソフトテニス少年団・大麻ソフトテニス少年団）