　◇優勝決定戦▽１回戦　プッシーキャッツ（Ｃ級）９―２スラッカーズ（Ｂ級）▽決勝　旭川ドジャース（Ａ級）５―３プッシーキャッツ（Ｃ級）
緑が丘、六合・啓北、中央・東光、北門が４強
　◆軟式野球　旭川市中学校新人戦大会（２日・東明中グラウンドほか）
　▽１回戦　緑が丘１０―３永山、永山南１２―２愛宕、神楽７―２明星、六合・啓北２５―０春光台、中央・東光１０―３旭川・東陽、旭教大付属８―４光陽、北門１１―７神居・忠和、東明７―０広陵▽２回戦　緑が丘４―２永山南、六合・啓北２３―３神楽、中央・東光８―０旭教大付属、北門１１―８東明