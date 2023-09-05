　▽１回戦　緑が丘１０―３永山、永山南１２―２愛宕、神楽７―２明星、六合・啓北２５―０春光台、中央・東光１０―３旭川・東陽、旭教大付属８―４光陽、北門１１―７神居・忠和、東明７―０広陵▽２回戦　緑が丘４―２永山南、六合・啓北２３―３神楽、中央・東光８―０旭教大付属、北門１１―８東明