▽１回戦 緑が丘１０―３永山、永山南１２―２愛宕、神楽７―２明星、六合・啓北２５―０春光台、中央・東光１０―３旭川・東陽、旭教大付属８―４光陽、北門１１―７神居・忠和、東明７―０広陵▽２回戦 緑が丘４―２永山南、六合・啓北２３―３神楽、中央・東光８―０旭教大付属、北門１１―８東明
◆軟式野球 旭川市中学校新人戦大会（２日・東明中グラウンドほか）
2023/09/05
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