【男子】▽１・２位決定戦 レオーネ２―０神楽▽３・４位戦 永山２―０六合
【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦 永山２―０忠和、神楽２―０愛宕、神居２―０北門、旭川２―０神居東、永山南２―０東川、春光台２―１北星、鷹栖・愛別・上川２―１旭教大付属、緑が丘２―０東明▽２回戦 永山２―０神楽、旭川２―０神居、永山南２―０春光台、緑が丘２―０鷹栖・愛別・上川▽準決勝 旭川２―０永山、永山南２―０緑が丘▽決勝 旭川２―０永山南
◆バレーボール ミカサ杯中学校大会（９、１０日・永山中体育館ほか）
2023/09/12
【男子】▽１・２位決定戦 レオーネ２―０神楽▽３・４位戦 永山２―０六合
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