　【男子】▽１・２位決定戦　レオーネ２―０神楽▽３・４位戦　永山２―０六合
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　永山２―０忠和、神楽２―０愛宕、神居２―０北門、旭川２―０神居東、永山南２―０東川、春光台２―１北星、鷹栖・愛別・上川２―１旭教大付属、緑が丘２―０東明▽２回戦　永山２―０神楽、旭川２―０神居、永山南２―０春光台、緑が丘２―０鷹栖・愛別・上川▽準決勝　旭川２―０永山、永山南２―０緑が丘▽決勝　旭川２―０永山南