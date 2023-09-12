　【男子】▽決勝　永小２―０神楽岡
　【女子】▽１回戦　東神楽２―０神楽岡、永山南２―０旭川▽２回戦　末広北２―０東神楽、神居２―０永小、緑新２―０東光、永山西２―０永山南▽準決勝　末広北２―１神居、緑新２―０永山西▽決勝　緑新２―０末広北▽３・４位決定戦　神居２―０永山西