　たかとんび５―３旭教大付属、ビアンコネロＦＣ６―０神居東・忠和、中央３―１永山南、上富良野６―０東明、東光・東陽３―１増毛、永山２―０羽幌、春光台２―１中富良野、富良野１―０ビアンコネロＦＣｒｕｇ、東川３―２北星、アインス２ｎｄ２―０神楽