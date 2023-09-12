【男子】 ◇高校・一般▽１００㍍ ①安藤辿（旭龍谷）１０秒５５＝大会新②中瀬（旭志峯）③土橋（道北アスリートクラブ）▽２００㍍ ①安藤辿（旭龍谷）②柳瀬（旭龍谷）③門脇（旭龍谷）▽４００㍍ ①太田真輝（旭志峯）②荒木関（旭志峯）③ナイト（旭実）▽８００㍍ ①藤山遊行（滝川明苑中）②吉田（旭実）③後藤（旭工）▽１５００㍍ ①近藤聖真（士別翔雲）②藤山（滝川明苑中）③六郎田（士別翔雲）▽５０００㍍ ①近藤聖真（士別翔雲）▽１１０㍍障害 ①阪本尚太郎（旭南）②岩本（旭永嶺）③海老名（富良野緑峰）▽４００㍍障害 ①大森拓（佐藤農場ＡＣ）②阿部（旭志峯）③酒井（ＡＣＥ室蘭）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②道北アスリートクラブ③旭工▽１６００㍍リレー ①旭教大②旭実③留萌高▽走り高跳び ①河原朋夢（富良野高）②井上（旭志峯）③山形（富良野緑峰）▽棒高跳び ①斎藤春磨（広陵中）②吉村（広陵中）▽走り幅跳び ①中瀬遥（旭志峯）②井上（旭志峯）③鈴木（旭志峯）▽三段跳び ①佐藤颯（旭志峯）②近藤（富良野高）③岡田（旭永嶺）▽砲丸投げ ①木幡悠月（旭志峯）②平間（東鷹栖中）③上島（東鷹栖中）▽円盤投げ（１・７５０㌔） ①遠藤琥珀（羽幌高）３９㍍１６＝大会新②木幡（旭志峯）③狩野（留萌高）▽円盤投げ（２・０００㌔） ①渋谷匠（道北アスリートクラブ）②山本（道北陸協）▽ハンマー投げ ①遠藤琥珀（羽幌高）５１㍍７６＝大会新②鈴木（羽幌高）③狩野（留萌高）▽やり投げ ①益井康臣（道北陸協）②辰巳（上川高）③河原（富良野高）

【女子】◇高校・一般▽１００㍍ ①丸山彩華（旭志峯）②山本（旭志峯）③和泉（旭志峯）▽２００㍍ ①菊地妃華（旭志峯）②菊地（士別ＡＣ）③瓢子（旭龍谷）▽４００㍍ ①菊地妃華（旭志峯）②山本（旭志峯）③木村（旭志峯）▽８００㍍ ①菊地華恋（士別ＡＣ）②岩崎（旭教大）③満永（富良野高）▽１５００㍍ ①岩崎美穂（旭教大）②中越（東鷹栖中）③伊藤（上富良野中）▽１００㍍障害 ①丸山彩華（旭志峯）１５秒０１＝大会新②磯江（富良野緑峰）③三田（旭教大）▽４００㍍障害 ①和泉蓮那（旭志峯）②二階堂（旭志峯）③長谷川（旭実）▽４００㍍リレー ①旭龍谷②旭志峯③神居東中▽走り高跳び ①進藤日向（留萌高）②立花（なよろＪＡＣ）③布施（東鷹栖中）▽棒高跳び ①岸菜月（旭龍谷）②森下（広陵中）③旭（道北陸協）▽走り幅跳び ①須藤ひなた（旭龍谷）５㍍６１＝大会新、道北高校新②入山（旭龍谷）③松本（旭志峯）▽三段跳び ①須藤ひなた（旭龍谷）１１㍍３６＝大会新②入山（旭龍谷）③丹羽（旭龍谷）▽砲丸投げ ①落合夢（旭志峯）②安藤（旭西）③丹羽（東鷹栖中）▽円盤投げ ①落合夢（旭志峯）②伊藤（旭永嶺）③勝見（旭南）▽ハンマー投げ ①沖沢さくら（旭志峯）▽やり投げ ①中西麻実（旭教大）②大丸（上川高）③対馬（上川高）