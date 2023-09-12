　▽１回戦　クロスライン　不戦勝　比布町役場▽２回戦　ニューヤンキース８―７クロスライン、グライフ４―３旭川教員野球クラブ、旭川消防クラブ９―０石田兼松八興建設、ドリームナイン旭川６―５アサヒカワＳＮＥＳ▽準決勝　ニューヤンキース１１―０グライフ、旭川消防クラブ１１―１ドリームナイン旭川▽決勝　旭川消防クラブ６―１ニューヤンキース