　▽準決勝　六合・啓北８―０緑が丘、中央・東光８―４北門▽決勝　中央・東光９―７六合・啓北◇個人賞▽最優秀選手賞　佐藤巳欧（中央）▽優秀選手賞　水野健翔（東光）、遠藤央志郎（六合）▽敢闘賞　佐藤結心（北門）、平野朋希（緑が丘）