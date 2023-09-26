【男子】▽Ａ級 ①村上晃平・岡宇知勇（Ｍ１・１クラブ）②藤井・菅原（天理大・ＡＫＣ）③早坂・中山（滝川市役所）③花田・矢橋（Ｍ１・１・旭実高）▽Ｂ級 ①須賀博・今井昭宏（和寒・北電クラブ）②山本・島田（Ｍ１・１）③石橋・斎藤（ソフトテニ夫旭川）③古屋・三浦（東明中）▽Ｃ級 ①細川瑛汰・早坂修志（広陵中）②加藤・栗谷川（光陽）③山口・米沢（旭川中）③松田・追立（一般・暁クラブ）▽Ｄ級 ①村上瑛太・安藤魁斗（比布）②梅木・上西（ＡＳＪ）
【女子】▽Ａ級 ①藤田晃・石井香乃（ＹＤＫ）②茂田・大久保（学生連盟）③西原・千田（旭川信金・ＳＴＳ）③藤森・倉畑（ＹＤＫ）▽Ｂ級 ①野元よつ葉・森川智巴（啓北中）②山・松山（明星中）▽Ｃ級 ①村上ゆずゆ・山谷愛（光陽中）②清水・下井（光陽中）③児玉・松里（中央）③堀籠・鈴木（光陽中）▽Ｄ級 ①松田優那・円山文寧（ＡＳＪ）
◆ソフトテニス 第７７回旭川市民大会（１８日・花咲コート）
2023/09/26
【男子】▽Ａ級 ①村上晃平・岡宇知勇（Ｍ１・１クラブ）②藤井・菅原（天理大・ＡＫＣ）③早坂・中山（滝川市役所）③花田・矢橋（Ｍ１・１・旭実高）▽Ｂ級 ①須賀博・今井昭宏（和寒・北電クラブ）②山本・島田（Ｍ１・１）③石橋・斎藤（ソフトテニ夫旭川）③古屋・三浦（東明中）▽Ｃ級 ①細川瑛汰・早坂修志（広陵中）②加藤・栗谷川（光陽）③山口・米沢（旭川中）③松田・追立（一般・暁クラブ）▽Ｄ級 ①村上瑛太・安藤魁斗（比布）②梅木・上西（ＡＳＪ）
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