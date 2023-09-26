　【男子】▽決勝リーグ　旭実２―１旭工、旭実３―０旭明成、旭実２―１旭東、旭明成３―０旭工、旭東２―１旭明成▽順位　①旭実３勝②旭東２勝１敗③旭明成１勝２敗④旭工３敗
　【女子】▽決勝リーグ　旭実３―０旭明成、旭実３―０旭北、旭実２―１旭東、旭北２―１旭明成、旭東３―０旭明成、旭東２―１旭北▽順位　①旭実３勝②旭東２勝１敗③旭北１勝２敗④旭明成３敗