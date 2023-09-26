【男子】▽一般 ①沢田竜也・望月友輔（宮の森）②丹野・沢田（あんこぼーる・日本製紙）③岩崎・大石（あんこぼーる）③湯浅・本多（宮の森）▽４５歳以上 ①千葉展義・榊原敬三（テニス・ラボ）②篠川・下崎（スウィング！・スウィング！・テニス・ラボ）③氏家・加藤（あーる３０・ＤＺＴＢＮ）④鈴木・代永（スウィング！・スウィング！）⑤定永・佐藤（花咲テニス会）
【女子】▽一般 ①寺林詩織・坪崎来実（ゼブラ）②上村・松浦（宮の森）③島田・青柳（ＭａＴｐｅｗｋａ）④小松田・高山（ジョイ・Ｎｅｘｕｓ）▽４５歳以上 ①吉川しのぶ・松山智津子（カムイの盛・ダッフィー）②菅原・細野（ゼブラ）③和田・酒井（なでしこ旭川・ジョイ）③高倉・菅原（モカ・風のガーデン）
◆テニス 秋季ダブルス大会（２４日・花咲コート）
2023/09/26
【男子】▽一般 ①沢田竜也・望月友輔（宮の森）②丹野・沢田（あんこぼーる・日本製紙）③岩崎・大石（あんこぼーる）③湯浅・本多（宮の森）▽４５歳以上 ①千葉展義・榊原敬三（テニス・ラボ）②篠川・下崎（スウィング！・スウィング！・テニス・ラボ）③氏家・加藤（あーる３０・ＤＺＴＢＮ）④鈴木・代永（スウィング！・スウィング！）⑤定永・佐藤（花咲テニス会）
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