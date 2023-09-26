　【男女混合】▽４年生以下　①松山結子・追立咲良（東五条・神楽）②郷田・吉田（緑新・末広北）▽５・６年生　①松田優那・円山文寧（旭教大付属・東五条）②前田・松本（旭教大付属）③本庄・窪喜（旭教大付属・永山南）③荒川・秋山（末広北）