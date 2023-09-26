【男子】▽１６歳以下 ①浅野遥人・三浦遥斗（旭南）②飛田・二宮（旭北・旭東）▽１８歳以下 ①遠山幹太・加藤大登（旭西・旭北）②今井・井上（旭龍谷・ＭＩＴＣ）
【女子】▽１６歳以下 ①谷一颯・瀧沢そら（士別翔雲）②大西・小松（旭藤星）▽１８歳以下 ①中根美咲・菅日和（旭南）②古川・早川（旭西）
◆テニス 秋季ジュニアダブルス大会（１６、１７日・忠和コート）
2023/09/26
【男子】▽１６歳以下 ①浅野遥人・三浦遥斗（旭南）②飛田・二宮（旭北・旭東）▽１８歳以下 ①遠山幹太・加藤大登（旭西・旭北）②今井・井上（旭龍谷・ＭＩＴＣ）
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