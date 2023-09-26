　【男子】▽１２歳以下　①山根大地（ＳＦＣ）②鎌田（テニスパークジョイ）▽１６歳以下　①久田明（旭龍谷）②飛田（旭北）▽１８歳以下　①寺下巧祐（ＡｍｂｉｔｉｏｕｓＣｏｕｒｔ）②今井（旭龍谷）
　【女子】▽１６歳以下　①鎌田珠莉（テニスパークジョイ）②野田（旭北）▽１８歳以下　①桑原杏（小樽未来創造）②平沼（宮の森旭川）