【男子】▽１２歳以下 ①山根大地（ＳＦＣ）②鎌田（テニスパークジョイ）▽１６歳以下 ①久田明（旭龍谷）②飛田（旭北）▽１８歳以下 ①寺下巧祐（ＡｍｂｉｔｉｏｕｓＣｏｕｒｔ）②今井（旭龍谷）

【女子】▽１６歳以下 ①鎌田珠莉（テニスパークジョイ）②野田（旭北）▽１８歳以下 ①桑原杏（小樽未来創造）②平沼（宮の森旭川）