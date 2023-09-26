　◇１部▽１３節　旭龍谷３―０旭南、旭志峯４―１稚内大谷、旭実Ｃ５―０旭明成、旭実ＦＣ３―０旭北
　◇２部▽後期６節　旭商６―５旭永嶺、旭実Ｄ３―０留萌、旭東５―２旭志峯Ｂ、旭実ＦＣ７―０旭西　
　◇３部▽後期６節　稚内４―１枝幸・名寄、旭工１６―０富良野、旭明成Ｂ６―２旭永嶺Ｂ、旭龍谷Ｂ７―１旭南Ｂ▽後期７節　富良野２―１稚内