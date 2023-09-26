　◇決勝トーナメント▽１回戦　ビアンコネロＦＣ３―０陵雲、東川ＨＣブルー３―１上富良野、トロンコ旭川１―０ふらの、ビータＦＣ２―１東川ＨＣグレー▽準決勝　ビアンコネロＦＣ２―０東川ＨＣブルー、トロンコ旭川１―１（ＰＫ３―２）ビータＦＣ▽決勝　ビアンコネロＦＣ２―０トロンコ旭川