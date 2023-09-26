　Ｋ’クラブ８―５旭川ダンディーズ、イーストリバー９―０マリア、Ｋ’クラブ６―１マリア、イーストリバー８―１旭川ダンディーズ、旭川ダンディーズ４―１マリア、イーストリバー１―０Ｋ’クラブ、Ｋ’クラブ８―２旭川ダンディーズ、イーストリバー６―２旭川ダンディーズ、マリア１―０Ｋ’クラブ、Ｋ’クラブ８―５イーストリバー、旭川ダンディーズ６―６イーストリバー、マリア　不戦勝　Ｋ’クラブ、マリア１６―２旭川ダンディーズ、イーストリバー１４―８Ｋ’クラブ、Ｋ’クラブ６―２旭川ダンディーズ、マリア４―３イーストリバー、マリア１１―０旭川ダンディーズ、マリア５―０イーストリバー