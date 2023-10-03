【男子】①潟端正利②川瀬仁③髙田米雄④佐々木章⑤上平國男⑥坂井隆司⑦寺越栄一⑧荒木千晴⑨南田耕治⑩野崎一茂

【女子】①武田富志子②岡田啓子 ③草地敬子④渡瀬洋子⑤後藤百合子⑥畑中由実⑦石倉スエ子⑧川村昭代⑨小川順子⑩江口奈津美