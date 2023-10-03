【男子】▽準々決勝 松谷・松田（東光）３―２河野・岩崎（神楽）、中村・工藤（旭教大付属）３―１月居・中嶋（広陵）、山口・米沢（旭川）３―１菊池・田中（永山）、菅野・羽田（広陵）３―０大橋・大西（神楽）▽準決勝 松谷・松田３―２中村・工藤、菅野・羽田３―０山口・米沢▽決勝 菅野・羽田３―０松谷・松田
【女子】▽準々決勝 服部胡・岸本（広陵）３―１山・松山（明星）、三浦・橋場（旭川）３―０菊池芽・小林（神居）、高松・目黒（広陵）３―０奥山結・小野（永山南）、高橋・今井（明星）３―０杉本・林（緑が丘）▽準決勝 服部胡・岸本３―０三浦・橋場、高橋・今井 棄権 高松・目黒▽決勝 服部胡・岸本３―０高橋・今井
◆ソフトテニス 第４８回全道中学インドア予選（９月３０日・花咲コート）
2023/10/03
【男子】▽準々決勝 松谷・松田（東光）３―２河野・岩崎（神楽）、中村・工藤（旭教大付属）３―１月居・中嶋（広陵）、山口・米沢（旭川）３―１菊池・田中（永山）、菅野・羽田（広陵）３―０大橋・大西（神楽）▽準決勝 松谷・松田３―２中村・工藤、菅野・羽田３―０山口・米沢▽決勝 菅野・羽田３―０松谷・松田
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