【男子】▽Ａ級 ①下崎進・氏家崇志②白戸・今田▽Ｂ級 ①阿部甘由・川口武蔵②野村・松本▽Ｃ級 ①畠山浩二・佐藤慎吾②片山・高橋

【女子】▽Ａ級 ①荒井康子・今田美保②笠原・小野▽Ｂ級 ①渡辺ひとみ・増田享子②石沢・酒向▽Ｃ級 ①岩崎優加・池田恵②今井・桜木