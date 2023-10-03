　緑が丘２ｎｄ３―１ビアンコネロＦＣ、永山南７―０中富良野、中央６―１北星、羽幌４―３留萌、東光・東陽１２―０中富良野、上富良野８―０羽幌、神居東・忠和３―０永山、東明３―１北門、ビアンコネロＦＣ６―０六合、留萌１―０緑が丘２ｎｄ、東川３―２永山南、増毛３―２春光台