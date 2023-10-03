　◇学童▽１回戦　新富１７―０富良野球友▽準決勝　新富８―０名寄北翔、羽幌８―０猿払・幌延▽決勝　羽幌３―１新富
　◇一般▽１回戦　名寄市立総合病院１６―０稚内ダクテン▽準決勝　富良野野球倶楽部１２―５名寄市立総合病院、旭川ドジャース１―０羽幌クラブ▽決勝　旭川ドジャース９―２富良野野球倶楽部