　【男女混合】▽小学生低学年　①比布Ａ②永山西剣道クラブ③大町③北鎮剣道スポーツ少年団▽同高学年　①剣風会②春光道場Ａ③永山西剣道クラブ③比布▽中学生　①東光道場②永山西剣道クラブ③剣風会Ａ③比布・愛別・北星
　【男子】▽高校　①旭永嶺Ａ②旭志峯・旭東③旭志峯・旭龍谷③旭北▽大学・一般　①旭川刑務所②比布剣道連盟③永山西剣道クラブ③高志塾
　【女子】▽高校・大学　①旭北高②旭志峯・旭龍谷高③旭志峯高▽一般　①高志塾②北鎮・比布混成③永山西剣道クラブ