【男女混合】▽小学生低学年 ①比布Ａ②永山西剣道クラブ③大町③北鎮剣道スポーツ少年団▽同高学年 ①剣風会②春光道場Ａ③永山西剣道クラブ③比布▽中学生 ①東光道場②永山西剣道クラブ③剣風会Ａ③比布・愛別・北星

【男子】▽高校 ①旭永嶺Ａ②旭志峯・旭東③旭志峯・旭龍谷③旭北▽大学・一般 ①旭川刑務所②比布剣道連盟③永山西剣道クラブ③高志塾

【女子】▽高校・大学 ①旭北高②旭志峯・旭龍谷高③旭志峯高▽一般 ①高志塾②北鎮・比布混成③永山西剣道クラブ