▽１回戦 釧路緑陵２―０ＳＥＳＥＲＡＧＩ（旭川）、旭川もめん２―０さくら（名寄）、ＣＨＵＯ（札幌）２―０ときわ（深川）、コスモス（旭川）２―１Ｎ・Ｌｉｎｋ（名寄）、豊平ＷＩＮ（札幌）２―１絆楽（旭川）、みなみ（札幌）２―０向陵同好会（旭川）、きたべりーず（札幌）２―０ままごん（岩見沢）、Ｗｉｔｃｈｅｓ（旭川）２―０萌る（名寄）、小樽ドリーム２―０日高来夢、ひまわり（千歳）２―０砂川パワーズ、なつぞら（十勝）２―０湘南伊達（室蘭）、こむぎ＆勝羊（十勝）２―０ウイング（富良野）、白石ドリーム（札幌）２―０はすかっぷ（千歳）、千代田（旭川）２―０北見雅、ウイングス（旭川）２―０きらり（岩見沢）▽２回戦 釧路緑陵２―０旭川もめん、ＣＨＵＯ２―０コスモス、豊平ＷＩＮ２―０みなみ、Ｗｉｔｃｈｅｓ２―１きたべりーず、ひまわり２―０小樽ドリーム、なつぞら２―１こむぎ＆勝羊、千代田２―１白石ドリーム、ウイングス２―０あいべつ▽３回戦 釧路緑陵２―０ＣＨＵＯ、豊平ＷＩＮ２―０Ｗｉｔｃｈｅｓ、なつぞら２―１ひまわり、ウイングス２―０千代田▽準決勝 釧路緑陵２―１豊平ＷＩＮ、ウイングス２―０なつぞら▽決勝 釧路緑陵２―１ウイングス