　【男子】◇決勝トーナメント▽１回戦　永山２―１北門、富良野２―０六合▽準決勝　レオーネ２―０永山、神楽２―１富良野▽決勝　レオーネ２―０神楽
　【女子】◇決勝トーナメント▽１回戦　旭川２―０北星、北門２―０明星、東川２―１神居、緑が丘２―０神居東、永山２―０鷹栖・愛別・上川、神楽２―０愛宕、旭教大付属２―１忠和、永山南２―０春光台▽２回戦　旭川２―０北門、緑が丘２―０東川、永山２―０神楽、永山南２―０旭教大付属▽準決勝　旭川２―０緑が丘、永山南２―０永山▽決勝　永山南２―０旭川▽第３代表決定戦　永山２―０緑が丘