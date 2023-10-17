　【男子】▽２回戦　クラフト１０３―７５クローバー、バブリーズ１１４―６４神田クラブ、旭川トラッシュクラブ２０―０ボンズ▽準決勝　バブリーズ９３―７９旭川トラッシュクラブ、神心会９０―８２クラフト
　【男女混合】▽１回戦　旭川しんきん５９―４５リアルＭ、レルム９４―７８中野プストンズ
　【エンジョイ】トラクターズ６９―５４トルネード、アポロ１３　８０―６２旭川トラッシュクラブ女子ミックス、トラクターズ７１―５８アポロ１３、トルネード７１―６８旭川トラッシュクラブ女子ミックス
　【シニア】▽準決勝　ＢＢＳ７７―４４アパッシュ、旭川トラッシュシニア６８―６３カミカゼクラブ