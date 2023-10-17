【男子】▽準々決勝 南（名寄）３―２松谷（東光）、藤原（名寄）３―０工藤（旭教大付属）、佐々木（名寄）３―１桑原（旭教大付属）、菅野（広陵）３―０松本（旭教大付属）▽準決勝 南３―１藤原、佐々木３―１菅野▽決勝 佐々木３―２南

【女子】▽準々決勝 西木戸（比布中央）３―０服部（広陵）、清野（当麻）３―１菊地（神居）、橘内（比布中央）３―０山（明星）、佐藤（当麻）３―０高松（広陵）▽準決勝 清野３―１西木戸、橘内３―２佐藤▽決勝 橘内３―１清野